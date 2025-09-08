Sondaggio Primocanale 100 giorni Salis, è luna di miele con i genovesi: vola il gradimento

Dopo la pausa estiva tornano i sondaggi di Primocanale in collaborazione con l'istituto di ricerca Tecnè. In occasione dei primi cento giorni di Silvia Salis alla guida dell'amministrazione comunale della città, abbiamo voluto testare il suo indice di gradimento. I numeri "parlano" di una luna di miele tra la sindaca e i genovesi e, addirittura, vedono alzarsi del 4.2% il suo indice di gradimento rispetto alle votazioni del 25-26 maggio su tutti gli elettori.

Considerato l'appeal della sindaca anche a livello nazionale, al punto che qualcuno la indica già come futura leader a Roma, abbiamo chiesto un parere non solo ai genovesi ma anche ai liguri. I dati che emergono anche a livello regionale sono molto positivi per l'ex atleta azzurra. Ecco, di seguito, tutti i risultati.

Metodologia del sondaggio

Campione probabilistico di 1.200 casi, rappresentativo della popolazione maggiorenne residente in Liguria, stratificato per provincia, con un sovracampionamento di 569 casi nel comune di Genova per un totale di 1.000 casi di età pari o superiore ai 18 anni residenti nel capoluogo. Totale interviste: 1.769. Variabili di controllo: sesso, età, istruzione, professione - Estensione territoriale: territorio regionale. Interviste effettuate tra il 29 agosto e il 3 settembre 2025 con metodo cati - cawi. Totale contatti: 11.789 (100,0%); rispondenti 1.769 (15,0%); rifiuto e sostituzioni: 10.020 (85,0%). Margine di errore: + -2,8% per i dati che riguardano la regione Liguria; + -3,1% per i dati che riguardano il comune di Genova.

Il sondaggio è registrato sul sito dell'Agcom.

