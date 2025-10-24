Novena dei defunti, a Genova cimiteri aperti più a lungo: ecco gli orari

In occasione della prossima ricorrenza della Novena dei defunti, in previsione di un maggior afflusso di visitatori, i cimiteri di primo e secondo grado modificheranno gli orari di apertura al pubblico, a partire da domani, sabato 25 ottobre e fino al 2 novembre, dalle 7.30 alle 16.30, con chiusura definitiva alle 17.

In considerazione del maggior afflusso di visitatori, è vietato l'ingresso alle autovetture private da lunedì 27 ottobre a domenica 2 novembre compresi, con l'eccezione di quelle per il trasporto delle persone disabili e di quelle già soggette ad autorizzazione, che potranno prendere accordi specifici per l'accesso con i competenti ispettorati cimiteriali, nell'esclusiva fascia oraria compresa tra le 12 e le 13.30. Anche quest'anno, inoltre, dal 27 ottobre al 2 novembre sarà messo a disposizione un servizio minibus gratuito nel cimitero monumentale di Staglieno, per le persone con difficoltà di deambulazione, la cui gestione è demandata al responsabile del cimitero o suoi delegati.

Nello stesso periodo il servizio bus pubblico a pagamento Amt interno al cimitero di Staglieno sarà sospeso. Domenica 2 novembre, alle 15.30, la Santa Messa, aperta alla cittadinanza, sarà celebrata dall'Arcivescovo Monsignor Marco Tasca, nel cimitero di Staglieno, nel viale della Fede, davanti al Pantheon.

In occasione della Commemorazione dei defunti, il Comune di Genova organizza, all'interno del cimitero di Staglieno, 4 visite guidate gratuite per permettere ai visitatori di scoprire un vero e proprio museo a cielo aperto, ricco di tesori di arte, storia e memoria della città. Venerdì 31 ottobre, alle 15, "Staglieno. Arte & bellezza"; sabato 1° novembre alle 11.00 "Staglieno. Arte & bellezza" e alle 15.00 "Staglieno. Ottocento".

Domenica 2 novembre alle 15 "Mille culture. Staglieno e il mondo". Accesso gratuito, con prenotazione obbligatoria https://www.eventbrite.com/e/biglietti-visite-guidate-gratuite-m useostaglieno-1834687001209 Informazioni: https://staglieno.comune.genova.it/it/visite.