Salis da Salvini per viabilità in Valbisagno e caos Autostrade. Primocanale a Roma

Il futuro della mobilità in Valbisagno passa da un momento decisivo: l'incontro previsto per questo mercoledì 6 agosto tra la sindaca di Genova, Silvia Salis, e il vicepremier e ministro alle Infrastrutture e Trasporti, Matteo Salvini. Il Comune di Genova andrà a Ministero soprattutto per provare a non perdere il finanziamento da 398 milioni per il vecchio progetto ed evitare di dover pagare i 19 milioni del costo del progetto. Poi durante i colloqui potrebbe anche venir fuori anche l'idea della metropolitana da Brignole a piazzale Parenzo che comunque ad oggi non è assolutamente stata decisa in attesa anche della relazione del Politecnico di Milano che dovrebbe dare indicazioni precise su eventuali nuovi scenari.

A Roma Silvia Salis, accompagnata dal vicesindaco Terrile e all'assessore Ferrante, parlerà a Salvini anche della questione con Autostrade. Ieri in aula rossa la sindaca ha spiegato che a luglio l'amministratore delegato di Aspi Arrigo Giana ha parlato di un aumento dei costi del progetto del Tunnel Subportuale e per questo ha ipotizzato la cancellazione di altre opere compensative previste dagli accordi stipulati con le risorse che verrebbero dirottate tutte per la realizzazione del tunnel. Visto l'importanza della giornata Primocanale sarà a Roma per seguire la mattinata in Ministero.

Partenza alle ore 6 dalla stazione Brignole di Genova con un Frecciargento diretto a Roma. L'incontro con il ministro Salvini è previsto intorno alle ore 11,30. Non sarà presente il viceministro genovese Edoardo Rixi impegnato lontano dalla Capitale.

