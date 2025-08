No Skymetro, come anticipato a Primocanale Salis proporrrà a Salvini una metropolitana

La sindaca Salis e l'assessore Ferrante

Lo aveva detto l’assessore Ferrante quindici giorni fa durante il programma politico di Primocanale: l’alternativa allo Skymetro potrebbe essere una metropolitana da Brignole a piazzale Parenzo. Poi per collegare quel punto alla Valbisagno servirebbe comunque un altro progetto che potrebbe essere ancora metropolitana o chissĂ magari anche lo Skymetro.Â

Il progetto della metropolitana

Mercoledì la sindaca di Genova Silvia Salis insieme allo stesso Ferrante e al vicesindaco Terrile incontrerà il ministro Salvini soprattutto per provare a non perdere il finanziamento da 398 milioni per il vecchio progetto ed evitare di dover pagare i 19 milioni del costo del progetto. Poi durante i colloqui potrebbe anche venir fuori anche l'idea della metro che comunque ad oggi non è assolutamente stata decisa in attesa anche della relazione del Politecnico di Milano che dovrebbe dare indicazioni precise su eventuali nuovi scenari.

"Rimanendo liberi da ogni scenario possibile - aveva detto Ferrante durante la trasmissione - posso solo dire che ci sarebbe la possibilità di una metro che non passi in prossimità del Bisagno. Si farebbe Brignole, Martinez, Terralba e poi con una curva si andrebbe all'incrocio corso Sardegna - corso De Stefanis e quindi in piazzale Parenzo. E poi per arrivare a fine vallata si aspetterà un altro finanziamento perché con i 400 milioni si potrebbe arrivare solo lì. La zona poi si allarga e quindi si potrebbe continuare a viaggiare sotto una volta ottenuti altri finanziamenti”.

Cruciale la fermata di piazzale Parenzo

Il progetto rappresenterebbe un’inversione di tendenza significativa: non più un’estensione in linea retta verso est o ovest, ma un ramo alternativo, capace di penetrare in una delle zone più trafficate della città .

Cruciale diverrebbe la fermata di piazzale Parenzo. Situata in prossimitĂ dello Stadio Luigi Ferraris, la fermata intercetterebbe sia i flussi dei tifosi nei giorni delle partite che quelli dei pendolari e studenti durante la settimana. In piĂą, offrirebbe un interscambio efficace con le linee collinari, migliorando i collegamenti verticali e alleggerendo il traffico su gomma nella zona.

Sicuramente una prioritĂ del Comune da oggi ai prossimi anni sarĂ il progetto dei 4 assi portato avanti dalla precedente amministrazione giudicato positivo con delle modiche. In attesa di qualsiasi altra grande opera viene visto come l'unica soluzione per migliorare la mobilitĂ in Valbisagno.

