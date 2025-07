Bilancio preventivo Comune di Genova, reperiti 25 milioni di euro: investimenti sul sociale

La sindaca Silvia Salis e alcuni assessori della sua giunta

Prima manovra di bilancio, preventiva, per la giunta della sindaca Silvia Salis: un incastro di cifre e posizionamenti che farà recuperare alle case del Comune circa 25 milioni di euro. Il buco di bilancio, avevano accusato in precedenza dal centrosinistra, era di oltre 50 milioni. Calcolatrice alla mano, ne mancherebbero una trentina. A far discutere, in queste ore, la decisione di aumentare l'Imu per 27 mila persone, per quanto riguarda i canoni concordati, che ha consentito di recuperare circa 5 milioni di euro.

Il messaggio della sindaca Silvia Salis

"Le tempistiche erano strette, sappiamo che questa decisione e questa manovra ha generato malcontento ma questo è stato un sacrificio per tutta la città, per il comparto del bilancio, per gli assessori e il loro operato - ha commentato la sindaca di Genova Silvia Salis durante la conferenza stampa per illustrare la manovra correttiva -. Quello che abbiamo deciso servirà a finanziare i servizi, per farlo ci sono due modalità: tagliare i servizi o sacrificare creando malcontento. Noi abbiamo deciso di stabilizzare i settori dei servizi sociali, abbiamo reperito fondi per il Welfare, perché quando mancano le risorse le prime a pagarne le spese sono le donne". L'obiettivo, ha voluto rimarcare Salis, è stato quello di garantire i servizi essenziali, perché l'unica certezza era quella di non tagliarli. "Questo è l'obiettivo della nostra azione" ha incalzato la sindaca.

20 milioni investiti soprattutto nel Welfare

I fondi, reperiti, verranno suddivisi per gli ambiti su cui la giunta vuole agire, inizialmente.

SOCIALE, 7,08 milioni di euro di cui:

• 4 Milioni per interventi residenziali per minorenni (rette)

• 1 milione per centro servizi per le famiglie (educativa territoriale, educativa di strada, educativa famigliare, centri di aggregazione giovanile, centri socio educativi)

• 640.000 euro per: Servizi per l’inclusione sociale, assistenze economiche per persone con disabilità, borse lavoro, trasferimenti a famiglie per affidi familiari

• 840.000 euro per disabili di cui 600.000 euro contributi per trasporto lavorativo e verso centri di riabilitazione di persone disabili e 240 per Servizi domiciliari (DO.GE disabili) e contratti di servizio per ospitalità residenziale

• 300.000 per servizi agli anziani (servizi domiciliari per persone anziane (DO.GE anziani) e interventi residenziali per anziani)

• Oltre a 300.000 euro per interventi vari

SCUOLA: 5 milioni 750 mila euro

• 1.075.000 euro per servizi di ristorazione

• 3.691.667 euro per servizi per alunni con disabilità (osa, ose e sostegno)

• 30.000 euro per trasporto alunni con disabilità

• 30.000 euro per convenzionamento nidi PAC (Accreditati e Convenzionati)

• 113.333 euro per invio atti riscossione morosità (convenzionamento con Ge Parcheggi)

MANUTENZIONI (strade): 2 milioni di euro

MESSA IN SICUREZZA IDROGEOLOGICA PULIZIA RIVI E TORRENTI: 2 milioni e 750 mila euro per pulizia

VERDE PUBBLICO: 1,5 milioni di euro

CULTURA: 1 milione e 100 mila euro

SICUREZZA: 1 milione e 400 mila euro

DIGITALIZZAZIONE: 2,5 milioni di euro

PERSONALE (adeguamento rinnovo contrattuale): 2 milioni di euro

ASSESTAMENTO BILANCIO: 26 milioni di euro

Il vicesindaco e assessore al Bilancio Alessandro Terrile ribadisce, sulla scia di quanto detto dalla sindaca Salis, ha ribadito che il riequilibrio di bilancio nasce dalla necessità di riassestare quanto lasciato dalla giunta precedenza.

