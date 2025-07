Terzo Valico, Paita: "Ci dicano se è vero che l'apertura slitta al 2030"

A lanciare la notizia di possibili ulteriori rinvii dell'apertura del Terzo Valico (comunque senza il quadruplicamento finale) è la senatrice di Italia Viva Raffaella Paita.

"Pare che la sua apertura sia slittata al 2030. Sarebbe una sciagura per Genova e il Nord Ovest - scrive Paita - la notizia di un ulteriore rinvio dell’infrastruttura – fondamentale per il collegamento tra il porto di Genova e il sistema produttivo del Nord – sta creando forte preoccupazione negli ambienti economici e logistici, ed è al momento priva di smentite ufficiali. Il Ministero dei Trasporti e Ferrovie dello Stato possono smentire la notizia che sta allarmando il principale porto italiano? Chiedo vengano subito resi noti i tempi e le modalità di avanzamento dei lavori. L’opera, ritenuta cruciale per il rilancio del sistema logistico del Paese, ha già vissuto una lunga gestazione: “Il primo finanziamento risale al 2010/2011 – ricorda la senatrice – e ora il Terzo Valico rischia di diventare l’emblema dei ritardi infrastrutturali italiani. Se non si fa chiarezza immediata chiederò l’istituzione di una commissione d’inchiesta su quella che dovrebbe essere l’opera più strategica per la nostra economia. Non possiamo più permettere incertezze e opacità: servono certezze e una visione chiara".