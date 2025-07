Rimpasto a Rapallo, Bagnasco: "Serve maggioranza forte, ma la giunta non cadrà"

Il coordinatore regionale di Forza Italia Carlo Bagnasco

Carlo Bagnasco il mediatore. Se non è una biografia, poco ci manca. L'ex sindaco di Rapallo, coordinatore regionale di Forza Italia e consigliere regionale, è chiamato a gestire una delle partite più difficili del suo Comune, dopo le dimissioni dell'assessore Piazza e la nomina di Mustorgi.

Il passaggio in Fratelli d'Italia dell'assessore Mastrangelo

La sindaca Elisabetta Ricci ha spiegato ieri, attraverso una nota, che la decisione di Piazza è stata irremovibile. Sul tema è intervenuto il coordinatore regionale di Forza Italia Carlo Bagnasco che non nega la situazione complicata che sta vivendo Rapallo. Nel frattempo Fratelli d'Italia ha accolto l'assessore Laura Mastrangelo, che continuerà a far parte della giunta Ricci in rappresentanza del partito di Giorgia Meloni, che conferma il pieno appoggio all'amministrazione comunale di Rapallo. Nella nota si legge che a seguito "del positivo accordo raggiunto con il sindaco, Mastrangelo amplierà il novero delle sue deleghe, aggiungendo alla Pubblica istruzione i Servizi sociale e il Personale".

Una partita tutta politica

"Le dimissioni dell'assessore Piazza sono state un fulmine a ciel sereno, ma non vedo grosse problematiche se non la volontà di andare avanti e di tenere questa maggioranza unita, questo è importante - ha commentato Carlo Bagnasco -. Ne abbiamo parlato anche a livello regionale, ci sono degli equilibri che devono essere rispettati all'interno delle varie coalizioni". Quello che è accaduto rientra all'interno di una partita tutta legata a Fratelli d'Italia, che per la coalizione della sindaca Ricci è comunque strategica, anche per i rapporti politici che ci sono a livello locale. "È un problema interno al partito, a me interessa la coalizione, mi interessa che Rapallo vada avanti con questo sindaco e con questa maggioranza".

Un clima surriscaldato in giunta

Carlo Bagnasco chiede un cambio di passo e di ripartire da una giunta competitiva, con un assessore di esperienza come Fabio Mustorgi. "Mi spiace per Piazza perché è un amico ed è una persona competente, Mustorgi è una figura straconosciuta in città, ha una grande esperienza ed è la terza volta che è assessore nella giunta, insomma siamo in mani sicure" ha ribadito Carlo Bagnasco. All'orizzonte la possibilità che possa cadere la giunta di Elisabetta Ricci? Bagnasco lo esclude, nonostante il clima sia surriscaldato. "La giunta non deve cadere, deve ragionare insieme agli alleati perché certe scelte invasive e forti, se non hai la maggioranza forte, possono essere pericolose - ha aggiunto il coordinatore regionale di Forza Italia Carlo Bagnasco -. Non deve accedere assolutamente, ma non accadrà, bisogna rimanere uniti".

Il presidente Bucci chiama Bagnasco: "Coalizione unita"

A entrare a gamba tesa nell'affaire Rapallo anche il presidente di Regione Liguria Marco Bucci, che avrebbe sollecitato Bagnasco a tirare le redini di una situazione complessa all'interno della giunta. Elisabetta Ricci ha disposto un rimpasto con una nuova riassegnazione delle deleghe. "Il presidente della Regione vuole impegni presi e precisi, con una coalizione unita - ha spiegato Carlo Bagnasco -. Incontrerò il sindaco e gli alleati per fare il punto della situazione. Ma comunque, se devo fare una scommessa, non succede niente".

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsApp, Facebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook