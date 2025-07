Skymetro, Bucci tende la mano a Salis: "Rispetto le scelte della sindaca"

Il presidente di Regione Liguria Marco Bucci

Nel day after dell'affaire Skymetro, prosegue il botta e risposta tra maggioranza e opposizione. A mettere una pietra tombale sulla realizzazione dell'opera la sindaca di Genova Silvia Salis, che attraverso un video sui suoi social, ha ribadito la posizione del Comune. "Lo Skymetro non si farà, non è cantierabile, e la Val Bisagno è stata illusa" tuonava ieri pomeriggio Salis.

Che cosa è successo a Roma

A scatenare la reazione della numero uno di palazzo Tursi l'incontro romano tra il vicesindaco Alessandro Terrile, l'assessore alle Infrastrutture Massimo Ferrante e alcuni funzionari del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Risultato: il Governo non concede nessuna proroga e i 398 milioni di euro del finanziamento torneranno a Roma. Oltre il danno la beffa, per il Comune di Genova, che dovrà restituire i primi 19 milioni. Ma Terrile ha già annunciato la possibilità che si tratti di danno erariale e che Tursi si rivolgerà alla Corte dei Conti.

Il sondaggio di Primocanale

Nel frattempo il presidente di Regione Liguria Marco Bucci, nella giornata di ieri, ha citato il sondaggio di Primocanale dello scorso marzo sullo Skymetro. Il 43% dei cittadini genovesi si è detto favorevole alla continuazione dell'opera. Tradotto, per il presidente Bucci: "i genovesi vogliono lo Skymetro". Il presidente ligure tende la mano alla sindaca genovese, pur nel solco di voler sviluppare l'opera infrastrutturale.

Le parole del presidente Bucci

"Il sindaco ha diritto e dovere di scegliere, come hanno detto il ministero e il consiglio superiore dei lavori pubblici, l'opera è cantierabile e si può fare, secondo me bisognerebbe farlo - ha commentato il presidente Marco Bucci -. Il sindaco ha le sue responsabilità e decide. Rispetto le sue decisioni, io sono qui per aiutare. Se volessero cambiare idea, io sono pronto ad aiutare, andare avanti e dare tutto il supporto possibile - ha aggiunto Bucci - non si può lasciare la Val Bisagno senza un mezzo di trasporto veloce. La sindaca ha il diritto di fare le scelte e le rispetto".

