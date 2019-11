Viaggio in Liguria e Liguria Ancheu lasciano spazio alla cronaca dell'isolamento

GENOVA - Programmazione di Primocanale stravolta e interamente dedicata ai disagi post maltempo e post chiusure autostradali, quella in corso.

Per i prossimi giorni, dunque, cambia anche la consueta programmazione della tv nella fascia serale: dialogo diretto con le comunità più colpite dai disagi di questi giorni con filo diretto tra redazione e telespettatori già dalle 18 per l'intera serata: Valbormida, Valpolcevera, Savona e dintorni, in ultimo anche l'immediato entroterra di Voltri (nella foto di stamattina, la strada del Turchino) al centro del focus.

Al pari delle trasmissioni sportive, anche i format dedicati all'intrattenimento vengono posticipati di una settimana: Viaggio in Liguria del mercoledì e Liguria Ancheu del venerdì tornano rispettivamente il 4 e 6 dicembre nei consueti orari delle 21 su Primocanale e primocanale.it.

Lo spazio legato al dialetto e alle tradizioni si svolgerà in diretta dal Teatro della Gioventù con ingresso gratuito per il pubblico che vorrà essere parte attiva della puntata.

I popolari volti delle due serate, il cucinosofo Sergio Rossi e il professor Franco Bampi, saranno presenti in diretta anche in questa settimana fornendo il proprio punto di vista sull'isolamento della Liguria senza precedenti.