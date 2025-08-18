Aggressione in via Archimede: ex compagno viola divieto, attacca coppia e fa cadere mamma con bimbo

Un uomo, già destinatario di un divieto di avvicinamento, ha aggredito la sua ex compagna e il suo nuovo partner, causando la caduta della donna che teneva in braccio il suo bambino. L’aggressore è stato fermato dalla polizia locale e condotto in Questura per gli accertamenti del caso.

Secondo quanto ricostruito, la vittima si trovava in via Archimede quando è stata raggiunta dall’ex compagno. Ignorando il divieto di avvicinamento disposto dall’Autorità giudiziaria, l’uomo ha iniziato a insultarla e minacciarla. La situazione è degenerata quando ha notato il nuovo partner della donna: in preda alla rabbia, ha aggredito la coppia, spingendo con violenza la donna, che è caduta a terra mentre teneva in braccio il suo bambino. Fortunatamente, né la mamma né il piccolo hanno riportato lesioni gravi, ma sono stati trasportati in codice giallo all’ospedale Gaslini per accertamenti precauzionali.

La polizia di Stato, prontamente intervenuta sul posto, ha bloccato l’aggressore, che tentava di allontanarsi dalla scena. Come detto, dalle prime indagini è emerso che l’uomo aveva già violato il divieto di avvicinamento in precedenza, mostrando un comportamento persecutorio nei confronti della ex compagna.

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsApp, Facebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook