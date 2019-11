Vardirex 2019, a Cervo l'esercitazione della protezione civile

IMPERIA - Il presidente del Consiglio regionale Alessandro Piana ha assistito all'esercitazione di Protezione civile 'Vardirex 2019', che si è svolta nella provincia di Imperia: il programma prevede una serie di interventi simulati con operazioni di soccorso, in seguito a eventi calamitosi, sia sul mare che in terraferma, compresa l'assistenza da parte dei volontari della protezione civile Associazione Nazionale Alpini. Teatro della manifestazione di oggi sono Cervo e Diano Castello.

"Mai come in questi ultimi tempi - dichiara Piana - la Liguria ha conosciuto e sperimentato la professionalità e l'efficienza degli uomini e delle donne della Protezione civile. Sono loro gli attori di una splendida macchina organizzativa, che conta sulla collaborazione delle nostre Forze Armate nelle loro diverse articolazioni ed è pronta a muoversi in circostanze spesso proibitive per salvare vite umane, portare soccorso e ripristinare servizi essenziali. A loro va la nostra riconoscenza e il nostro ringraziamento, sia come istituzioni che come cittadini".

La manifestazione, che ha ottenuto il patrocinio della Camera dei deputati, si è svolta a Imperia anche grazie al sostegno del presidente Piana e del vicecomandante delle truppe alpine, il Generale Marcello Bellacicco. Vardirex 2019 è organizzata dalle sezioni liguri dell'Associazione Nazionale Alpini, con l'ausilio di alcune sezioni del Piemonte e sotto il coordinamento della sezione di Imperia, e coinvolge l'esercito e tutte le forze dell'ordine. In questa occasione il presidente del Consiglio regionale ha incontrato, fra gli altri, il sindaco di Imperia Claudio Scajola e il prefetto di Imperia Alberto Intini.