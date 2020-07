Valzer degli allenatori: Nicola in pole per il Genoa, ma se va male spunta Semplici

GENOVA - Mai una stagione calcistica come questa in corso è stata così indecifrabile. A causa del Covid molte certezze delle squadre sono improvvisamente svanite e chi magari era alla canna del gas dopo la sosta ha magicamente ritrovato il passo giusto. La Lazio celebrava già il possibile scudetto e Inzaghi era il re di Roma. Ora si parla di un Lotito furioso con idee di cambiamenti anche tecnici. Il Milan ha già preso Rangnick con tanti saluti a Pioli che pure sta finendo a tutto gas. A Firenze Iachini ha la valigia in mano e si parla di Spalletti e al Torino Longo sa gia' di aver vissuto una parentesi e circolano le candidature di Juric e Di Francesco. Anche l'Udinese cambierà con Gotti pronto a farsi da parte. Persino l'Inter ragiona di non procedere con un Conte bis.

Il Genoa fino a un mese fa non aveva dubbi: Nicola ha portato punti, entusiasmo e idea di gioco redditizia. Poi c'è stato il black out ma Didi ha il placet di tutti e in caso di salvezza dovrebbe avere il rinnovo praticamente automatico. Certo che le ultime partite saranno decisive e con queste premesse in caso di scelte diverse ecco che Leonardo Semplici, esonerato dalla Spal, rappresenta un profilo possibile soprattutto se dovesse finire male con la necessità di ripartire dalla B. Solo per curiosità e il colore sono girati altri identikit stranieri (persino Domenech) poco credibili. Questo è il calcio d'estate con il mercato degli allenatori gia' in piazza con il campionato in pieno svolgimento.