Vaccini, in Liguria partite le prenotazioni della fascia 55-59

GENOVA - Da ieri sera alle 23 si sono aperte le prenotazioni per le persone nella fascia tra i 59 e i 55 anni di età sul portale prenotovaccino.regione.Liguria.it e oggi, martedì 11 maggio, anche tramite numero verde, farmacie che effettuano servizio Cup e sportelli. Il 17 maggio, la sera on line e il mattino dopo anche con tutti gli altri canali, si partirà con le prenotazioni per la fascia 50-55.

"Siamo arrivati all’81,3% di vaccinati over 80 vaccinati, e sopra il 60% per gli over 70: tutte le categorie prioritarie stanno marciando bene”: il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti fa il punto sulla situazione Coronavirus in Liguria.

Il personale scolastico docente e non docente, di tutte le fasce di età, potrà prenotare dalle 8 di giovedì 13 maggio solo utilizzando il numero verde 800 938 818 (dalle 8 alle 18 nei giorni feriali). Basterà chiamare dicendo di appartenere al personale scolastico con una sorta di autocertificazione e si otterrà l’appuntamento.

Il personale scolastico, di tutte le età, che aveva già un appuntamento, poi sospeso, riceverà in queste ore un sms che fissa un appuntamento in automatico.

Sono 24.215.989 i vaccini somministrati in Italia, con il 28,08% della popolazione che ha ricevuto la prima dose. I numeri sono riportati nel nuovo report del governo. I vaccinati anche con richiamo sono in totale 7.468.842. Le Regioni hanno somministrato l'88,4% delle dosi a disposizione, con il Veneto in testa alle regioni virtuose con il 92,9%, seguito da Puglia (92,1%) e Liguria (92%).