Vaccini in Liguria, parte la campagna sociale per convincere gli scettici

GENOVA - Parte oggi, lunedì 5 luglio, la campagna sociale in Liguria voluta dalla Regione per convincere chi è ancora reticente sul vaccino anti covid-19: i manifesti in stile fumetto invitano alla vaccinazione, con un mix tra italiano e genovese.

Continuano anche gli open day dopo il successo dell'ultimo weekend: il prossimo è atteso in versione notturna per giovedì 8 luglio.

E sempre giovedì 8 alle ore 21 su Primocanale e in streaming su primocanale.it i maggiori esperti liguri si confronteranno su rischi e benefici, studi scientifici, numeri e risultati della mastodontica campagna vaccinale della nostra regione. L'evento è organizzato da Regione Liguria e Alisa in collaborazione con Primocanale e con Il Secolo XIX.

Alla serata,a cui è stato invitato il generale Figliuolo, parteciperanno il governatore e assessore alla Sanità ligure Giovanni Toti, il direttore della clinica di malattie infettive del San Martino Matteo Bassetti, il direttore del dipartimento di igiene del San Martino Giancarlo Icardi, il coordinatore del Dipartimento emergenza DIAR Angelo Gratarola, il direttore generale di Alisa Filippo Ansaldi, una rappresentanza di medici di medicina generale e di pediatri, i direttori generali delle cinque Asl liguri collegati dagli hub.

All'evento parteciperanno anche i rappresentanti delle categorie produttive ed economiche della regione a testimoniare quanto la vaccinazione sia indispensabile per la ripartenza e per l'occupazione.