Vaccini in Liguria: obiettivo 100 mila dosi a settimana e parte la campagna per convincere gli indecisi

GENOVA - La Liguria prova a convincere gli indecisi a vaccinarsi. Parte infatti mercoledì 2 giugno la campagna ‘Adulto e vaccinato’ per sensibilizzare chi è ancora manifesta perplessità sui vaccini contro il Covid.

Mentre i giovani sono i primi ad aderire alla campagna vaccinale con numeri alti durante i due Open Day fin qui fatti i più anziani hanno manifestato qualche perplessità. I numeri dicono che circa un ligure su tre, nella fascia dai 60 agli 80 anni, non si è ancora vaccinato e non è certo lo farà. Mentre nella fascia 60-69 anni ha aderito il 71,6%. Si prova dunque l'accelerata con una camopagna volta a spazzare via i dubbi.

"Rifiutare oggi il vaccino per il Covid equivale a mettere a rischio la nostra vita. Chi è oggi contro il vaccino per il Covid non solo è contro la scienza , ma è soprattutto contro la propria salute e quella delle persone che abbiamo intorno. Il vaccino salva la vita" scriveva pochi giorni sulla sua oagina facebook Matteo Bassetti, direttore della clinica di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova che ha rimarcato, portando i dati di una ricerca internazione, come il vaccino Pfizer abbia una "efficacia del 100% negli adolescenti con ottima sicurezza". L'obiettivo fissato dalla Regione è vaccinare tutta la popolazione studentesca entro l'inizio del nuovo anno scolastico.

Nel mentre prosegue la campagna, si cerca l'accelerata: "Arriveremo a 100 mila dosi a settimana nella seconda metà di giugno, sperando che le consegne dei vaccini non subiscano ritardi”. Continua la discesa dell’incidenza del virus in Liguria che registra 23 casi su 100mila abitanti a settimana. La provincia con il dato più basso è quella di Imperia a quota 16, mentre quella di Savona, quella della Spezia e la Città metropolitana di Genova sono tutte a quota 21. "Si tratta di una ulteriore conferma di una Liguria con numeri da zona bianca" spiega il presidente di Regione Liguria che sottolinea come i dati degli ospedalizzati e delle persone in isolamento domiciliare stia calando.

"Sul fronte vaccini, oggi nella nostra regione ne sono stati somministrati più di 14mila, e siamo al 97% del somministrato sul consegnato. Grande successo anche per il secondo open day dedicato ai vaccini Johnson&Johnson e AstraZeneca, avviato ieri sera alle 23 per tutti gli over 18: anche in questo caso, come per il primo open day, le dosi disponibili sono rapidamente in via di esaurimento. I giovani – prosegue Toti – stanno dando l’esempio e dimostrando un grande senso civico in questo momento decisivo per la ripartenza del Paese. Il mio appello va ancora una volta agli indecisi: i vaccini sono sicuri e restano la strada maestra per uscire dalla pandemia e tornare alla normalità".