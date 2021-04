Vaccini in Liguria, arrivano in anticipo 6,5mila dosi di Pfizer e Astrazeneca

GENOVA - Accelera la campagna vaccinale in Liguria. "Abbiamo chiesto un anticipo di dosi di vaccini Pfizer e AstraZeneca già per questa settimana, data la rapidità del nostro sistema di vaccinazione, oggi alla Liguria è stata anticipata la consegna di 6.500 a vaccini" a darne notizie è il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti.

I dati parlando di una Liguria che ha utilizzato il 94% delle dosi di vaccino fin qui arrivate. Per non rischiare di dover rallentare la corsa è stato richiesto un anticipo con il Governo che ha dato il via libera. "Saremmo arrivati un po' con il fiato corto alle giornate di mercoledì e giovedì in cui arrivano i vaccini, - commenta Toti - le nuove dosi Pfizer e AstraZeneca ci consentono di mantenere il ritmo della campagna di vaccinazione così come programmato". Sono già oltre 550mila le dosi somministrate in Liguria.