Vaccini Covid in Liguria, arrivano le nuove dosi: bisogna firmare il modulo di consenso

GENOVA - E' confermata la consegna di oggo mercoledì 30 novembre dei 16 pizza box, i contenitori predisposti da Pfizer per la consegna del vaccino in Liguria. Lo ha detto la referente regionale per i vaccini anti-Covid Barbara Rebesco. Si tratta di coltre 18mila dosi. "Entro le 14 saranno consegnati nei 14 centri individuati - ha spiegato -. 3 in Asl1, 3 su asl2, poi a Genova al San Martino, Gaslini, Galliera, Evangelico, e Villa Scassi e un punto a Sestri in Asl4 e due pizza box a Spezia e Sarzana".

Lunedì 28 dicembre "Aifa ha diffuso il comunicato che autorizza l'utilizzo di 6 dosi da un flacone. Per le dosi in consegna passiamo da 15.600 a 18.720 dosi - ha sottolineato Rebesco -. Questo numero diventa importante se lo proiettiamo sulle dosi autorizzate: sono 60.142, con questo incremento possibile potremo offrire il vaccino a 12mila persone in più".

VACCINO: SI DEVE FIRMARE MODULO DI CONSENSO - Arriva la circolare del ministero della Salute sulla procedura vaccinale e compare anche il fac-simile del modulo del consenso informato che ognuno dovrà sottoscrivere prima di sottoporsi alla vaccinazione. Informativa su rischi e benefici, modalità terapeutiche alternative, comunicazioni ai medici di eventuali effetti collaterali e permanenza nella struttura ospedaliera per almeno 15 minuti dopo la somministrazione, sono alcuni dei punti ai quali acconsentire per la somministrazione del vaccino.

"Sono stato correttamente informato con parole a me chiare, ho compreso i benefici ed i rischi della vaccinazione, le modalità e le alternative terapeutiche, nonché le conseguenze di un eventuale rifiuto o di una rinuncia al completamento della vaccinazione con la seconda dose", si legge nelle prime righe del documento. "Sono consapevole - continua il modulo - che qualora si verificasse qualsiasi effetto collaterale sarà mia responsabilità informare immediatamente il mio medico curante e seguirne le indicazioni. Accetto di rimanere nella sala d'aspetto per almeno 15 minuti dalla somministrazione del vaccino per assicurarsi che non si verifichino reazioni avverse immediate. Acconsento ed autorizzo la somministrazione della vaccinazione mediante vaccino 'Pfizer-BioNTech COVID-19'"