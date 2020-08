Torna il Ghe Semmo Festival con Mike fC e la diretta di Liguria Ancheu

CAMPOMORONE - L'edizione 2019 era stata uno straordinario successo (vedi link allegati sotto).

In tempo di prescrizioni anti Covid, la seconda edizione del Ghe Semmo Festival si organizza per ingressi su prenotazione, ma si conferma già evento di straordinaria qualità grazie alla presenza di innumerevoli certezza della canzone genovese e ligure più in generale.

Riferimento, l'evento organizzato presso la struttura del Cabannun di Campomorone dall'amministrazione comunale con la direzione artistica di Mike fC, il cantautore e rapper d'alta Valpolcevera.

Primocanale seguirà l'evento con una diretta dello speciale Liguria Ancheu in cui, ovviamente, non mancherà il professor Franco Bampi. Tra le presenze già certe tante novità del panorama canoro regionali, molti talenti e una grande colonna della tradizione come Piero Parodi.

"Proseguiamo con grande entusiasmo dopo l'esperienza della scorsa estate. La musica e il dialetto genovese portano in alto il nome di Campomorone" dichiara il sindaco Giancarlo Campora.