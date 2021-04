Tik Tok, istruzioni per l'uso: successo per il webinar di Regione Liguria dedicato ai genitori

GENOVA - Tik Tok, istruzioni per l'uso: mentre questa piattaforma sta prendendo sempre più piede tra i giovanissimi, Regione Liguria ha preparato una serie di iniziative con il team di Orientamenti. La prima è già un successo, più di 800 genitori hanno partecipato al webinar realizzato con gli esperti dell'azienda e l'ordine degli psicologi.

"Anziché tenerlo lontano e alzare il muro nei confronti di questo social, anche alla luce dei numerosi casi di cronaca che fanno preoccupare e che ci devono far riflettere, abbiamo stretto un'alleanza con Tik Tok", Ilaria Cavo, assessore alla formazione di Regione Liguria. "A confermare che il tema è sentito è il successo di partecipazione in questo 'anfiteatro' online di mamme e papà che hanno seguito attentamente l'appuntamento". Ad arricchire il confronto la testimonianza del creator ‘The Cool Professor’ che sulla piattaforma propone video con cui imparare l’inglese divertendosi.

Seguirà un nuovo incontro virtuale con i ragazzi dalla terza media in su per condividere con loro l'importanza di usare la piattaforma con consapevolezza. Ma dalla Regione arriva anche un contest. "Raccontate la vostra città e la vostra regione con Tik Tok: i video migliori saranno selezionati da una giuria composta da Orientamenti, il nostro staff della comunicazione e la stessa Tik Tok Italia", spiega Cavo a Primocanale. "Gli autori andranno a comporre una squadra di 5 o più ragazzi che costituiranno la redazione Tik Tok del canale di Regione Liguria".

L’evento per studenti è in programma il 6 maggio, un’occasione per esplorare l’#ImparaconTikTok che propone numerosi contenuti educativi. Saranno trattate le tematiche di utilizzo sicuro della piattaforma virtuale e verranno valorizzate le competenze che i ragazzi mettono in gioco per creare dei video accattivanti. Anche in questo caso prevista una testimonianza, quella di un giovane creator come Marco Martinelli, su TikTok ‘marcoilgiallino’.

In occasione dell'evento del 6 maggio verrà lanciato ilcontest, aperto agli studenti liguri con più di 16 anni, per individuare i ragazzi che, attraverso un apposito percorso PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento). Ci sarà tempo fino al 30 maggio per creare il proprio contenuto.