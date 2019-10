Temporali e fulmini, allerta gialla su Centro e Levante della Liguria

GENOVA - Terminerà alle ore 14 di oggi mercoledì 2 ottobre l'allerta gialla per temporali scattata sul Centro, Levante e relativo entroterra della Liguria dalla mezzanotte. Secondo i dati forniti da Arpal nella notte i rovesci, accompagnati da intense fulminazioni, hanno provocando cumulate importanti a Genova Fiorino (47 millimetri in un’ora ma in particolare 44.2 in 30 minuti, 34.6 in 15 e 16.6 in 5 minuti), 41.8 millimetri orari a Mele, 28.8 a Isoverde, 27.8 a Sciarborasca.

A partire dalle 5 del mattino le precipitazioni temporalesche più intense interessano, in questa fase, il Levante regionale e in particolare lo spezzino. Il picco orario a Portovenere con 51 millimetri (di cui 42.4 in 30 minuti, 23 in 15 e 11 millimetri in 5 minuti), ma da segnalare anche i 41 millimetri in un’ora a La Spezia Fabiano e i 33.6 a Pitelli. In provincia di Genova 30.6 millimetri orari alla Diga di Giacopiane.