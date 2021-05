Teleconsulto, alle 14 su Primocanale focus sul progetto pilota nato durante la pandemia

GENOVA - Un diario clinico registrato dai medici di famiglia, consultabile da un team di infettivologi della clinica di malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova in grado di effettuare in tempo reale l'attività di consulenza. Un progetto pilota nato nel bel mezzo della pandemia grazie alla collaborazione tra medici di famiglia e specialisti e realizzato grazie alla piattaforma informatica messa a punto da Liguria Digitale.

Tra i vantaggi, oltre a quello di avere una diagnosi in tempo reale; la riduzione degli accessi impropri al pronto soccorso; un elevato standard di assistenza per i pazienti domiciliari fornendo di fatto le cure secondo i protocolli ospedalieri; in caso di necessità di ricovero ospedaliero poi è previsto un canale dedicato per evitare il passaggio dal pronto soccorso.

Quali sono gli sviluppi del teleconsulto nel futuro? Può essere ampliato? Quali i vantaggi e quali i nodi ancora da risolvere? Di questo e di altro parleremo in studio a Terrazza Colombo in diretta a partire dalle 14 con Enrico Castanini direttore generale Liguria Digitale; Matteo Bassetti direttore clinica malattie infettive Policlinico San Martino di Genova; Salvatore Giuffrida direttore generale Policlinico San Martino di Genova; Alessandro Bonsignore presidente ordine dei medici e degli odontoiatri della Liguria e Andrea Stimamiglio segretario ligure della FIMMG (Federazione italiana medici di medicina generale).