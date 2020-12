Stop all'iter del biodigestore di Saliceti, scontro Giunta-M5s in Liguria

GENOVA - La lettera con cui il ministro dell'Ambiente, Sergio Costa, chiede alla Regione Liguria di stoppare l'iter di approvazione del nuovo biodigestore di Saliceti, nello Spezzino, è stata inviata via posta elettronica certificata. A renderlo noto il consigliere regionale del M5s, Paolo Ugolini, replicando a una nota di Piazza De Ferrari, con cui l'amministrazione regionale diceva di non aver ricevuto la comunicazione.

La Regione, in ogni caso, aveva già fatto sapere che avrebbe proseguito per la sua strada, essendo l'autorizzazione una competenza esclusivamente locale. "Per quanto riguarda la lamentata irritualità della procedura, cioè che un atto ufficiale inviato da un ministero a una Regione sarebbe stato consegnato prima ad alcuni comitati ambientalisti e ai consiglieri di opposizione facciamo presente che la missiva è stata spedita con pec prima all'ente e solo dopo ne è stato comunicato il contenuto ai comitati e ai consiglieri di opposizione. La prova di quanto affermiamo è la ricevuta di ricezione della lettera", conclude Ugolini.