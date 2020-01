Shoah, Toti: "Antisemitismo male da sradicare completamente"

GENOVA - "L'antisemitismo è un male da sradicare completamente. in Consiglio regionale della Liguria abbiamo approvato all'unanimità l'ordine del giorno affinché anche l'Italia adotti la definizione operativa di 'antisemitismo'. La Liguria ha dato un segnale importante: mai come oggi dobbiamo essere uniti in questa battaglia".

Parole twittate dal governatore ligure Giovanni Toti nel giorno in cui è arrivato il via libera con un'approvazione all'unanimità, durante la seduta del consiglio regionale della Liguria, a un ordine del giorno presentato dal consigliere Angelo Vaccarezza del gruppo Cambiamo e sottoscritto da tutti i gruppi consiliari che impegna la giunta ad attivarsi affinché sia ufficialmente adottata dall'Italia la definizione operativa di antisemitismo sancita dall'International Holocaust Remembrance Alliance (Ihra), secondo quanto sollecitato nella risoluzione del Parlamento Europeo 'Lotta contro l'antisemitsimo'.

L'obiettivo è quello di "respingere, condannare e contrastare ogni atto, dichiarazione, atteggiamento individuale e collettivo, ogni forma di pregiudizio, ogni movimento, propaganda, iniziativa e comunque condotta che esprime, comporti o denoti o abbia come conseguenza l'ostilità, l'avversione, la denigrazione, la discriminazione, la lotta o la violenza contro gli ebrei, i loro beni e pertinenze, anche religiosi e culturali".

La risoluzione ha, inoltre, fra i propri fini quello di rifuggire, respingere, condannare e contrastare l'uso di segni, simboli, oggetti, immagini e altro che esprimano pregiudizio, odio, avversione, ostilità, lotta, discriminazione o violenza contro gli Ebrei o negazione della Shoah e la negazione, fra l'altro, delle conseguenze della Shoah e di ogni altra violenza, discriminazione o persecuzione che abbia avuto nella storia destinatari o vittime gli Ebrei.