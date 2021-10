Scuola, partiti a Genova i tamponi salivari

GENOVA - Sono iniziati i test salivari di screening dl covid-19 nelle scuole della Liguria.

Ieri, lunedì 25 ottobre, è partita l'attività nei territori di Asl3 cominciando dalla scuola primaria paritaria Sant'Antonio di Voltri, all'interno di Villa Duchessa di Galliera. Qui le adesioni al progetto sono state molto alte: "tamponati" 71 su 77 studenti. A differenza di quanto deciso, i tamponi salivari sono stati fatti direttamente a scuola dalle squadre della Asl che si sono recate nelle aule. I bambini e le bambine hanno autonomamente fatto il tampone per poi riconsegnare le provette ai sanitari: arriverà direttamente via email ai genitori il risultato del tampone, coperto dalla privacy.

I test di screening previsti per le scuole consentiranno di verificare il contagio da covid-19 tra i giovanissimi e studiare, di conseguenza, azioni di prevenzione mirate agli studenti. Sono 13 in tutta la Liguria gli istituti che si sono candidati volontariamente ai test. Oggi si continua sempre a Genova con i test salivari presso l'Istituto Voltri I, in settimana si proseguirà con le sccuole di Pontedecimo, Quezzi, Sturla, Contubernio d'Albertis a Marassi.

In Liguria la prima provincia a iniziare con i test salivari nelle scuole è stata La Spezia lo scorso 7 ottobre, seguita da Savona il giorno seguente. Domani ivnece, 27 ottobre, toccherà a Imperia. I laboratori per processare i tamponi salivari sono quattro, uno per ogni provincia.