Scandalo A7, dopo la coda tra i cantieri a Ronco Scrivia si esce solo con il Telepass

GENOVA - Restrigimenti di corsia e scambi di carreggiata: l'A7 Milano-Serravalle-Genova è costellata da birilli e cartelli che, inevitabilmente, creano code. Ad aggiungersi i lavori di "ammodernamento" del casello autostradale del Comune di Ronco Scrivia, tra Busalla e Isola del Cantone, dove non si poò più uscire se muniti di Telepass. Niente più monete o contanti per venti giorni, dal 3 al 23 novembre, fino alla fine del cantiere. Eppure non sembrerebbero esserci cartelli ad avvisare gli avventori che arrivano all'uscita autostradale di Ronco Scrivia della novità, rischiando di costringere le persone non senza Telepass a fare manovre azzardate e pericolose. Per quanto abbiamo potuto constatare nessun pannello luminoso o nessun segnale ad indicare la necessità di avere il Telepass per usare quel casello.

Il Comune di Ronco Scrivia ha suggerito di utilizzare agli automobilisti liguri e non, se si vuole raggiungere il paese, l'uscita del casello di Isola del Cantone se si arriva da Milano, l'uscita del casello di Busalla se, invece, si arriva da Genova.

I lavori sarebbero stati rimandati per diverso tempo in attesa della chiusura di un altro cantiere in Valle Scrivia e si aggiungono alle prossime chiusure sulla direttrice ligure che porta a Milano: dalle ore 22 del 6 novembre andrà ad aggiungersi la chiusura notturna, fino alle ore 6, del tratto tra il bivio dell'A7 con l'A12 Genova Livorno e Genova Bolzaneto, che durerà fino all'otto novembre.

Chiuso anche il tratto tra Genova Sampierdarena e il bivio dell'A7 con l'A10 Genova Ventimiglia nella notte del 9 novembre, sempre dalle 22 alle 6 del mattino. Lavori che non si fermano neanche sulla A10, dove nelle notti del 9, 10, e 11, fino alla mattina del 12 novembre, saranno diverse le chiusure nei tratti tra Savona e Albisola, Varazze e Celle Ligure e Genova Aeroporto e Genova Pra'.

Inoltre rimarrà chiuso il bivio con la A26 in direzione Milano, che rimarrà chiuso dalle 22 del 5 novembre fino alle 6 di lunedì 8 novembre.

Sempre più difficile viaggiare in Liguria: solo oggi sulla autostrada A12 attorno alle 11:45 si è verificato un tamponamento tra quattro vetture tra Chiavari e Rapallo verso Genova in una zona di cantiere, il traffico è stato bloccato con 7 km di coda.

Nel tratto di Autofiori sono otto gli scambi di carreggiata attivi in questo sabato mattina, un vero e proprio cavario percorrere la A10 tra Ventimiglia e Savona e ritorno: in totale sono circa 17 km di autostrada da percorrere su una sola corsia, a velocità ridotta a 60km/h. Ma anche sull'A7 non si scherza: oltre ai cantieri con restringimento di corsia che si trovano nel tratto Genova Bolzaneto e Ronco Scrivia, subito dopo l'uscita di Busalla andando sempre verso Milano, si è costretti a seguire un percorso che porta nella carreggiata opposta, dove si deve percorrere un'intera galleria ad una sola corsia per senso di marcia.