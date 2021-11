Caos autostrade, ancora un cantiere in A10: chiuso per il weekend il bivio con l'A26

GENOVA - Autostrada A10 chiusa per tutto il weekend: il tratto interessato è quello del bbivio con la A26 in direzione Milano, che rimarrà chiuso dalle 22 di questa sera fino alle 6 di lunedì 8 novembre. Rischio trappola per i turisti che ancora una volta dovranno aggirare una chiusura autostradale decisa da Aspi, facendo diversi chilometri in più per arrivare a destinazione. La chiusura del bivio sarà continuativa per dei lavori nella galleria Madonna delle Grazie 1, andando verso Milano. Cattive notizie da Api per i cittadini liguri che non si sono dimenticati i 15 chilometri di coda raggiunti il 16 agosto scorso durante la chiusura del tratto Genova Aeroporto e Genova Pra', seguita in diretta da Primocanale.

Non solo questo fine settimana ma anche quello del 20-21 novembre vedrà gli automobilisti costretti a seguire un percorso alternativo per sopperire ad una chiusura h24 del nodo autostradale. Un altro cantiere, un'altra chiusura e un altro disagio per i cittadini.

Chi da Genova è diretto verso Gravellona Toce/Milano, sarà costretto ad uscire e rientrare alla stazione di Arenzano in direzione Genova per poi immettersi sulla A26 Genova Voltri – Gravellona Toce. In alternativa, agli utenti che da Genova sono diretti verso Milano, si consiglia di percorrere la A7 Serravalle – Genova.

Continua ad essere un'Odissea viaggiare in Liguria, come denunciato da tempo da Primocanale ma anche da personaggi famosi o dello spettacolo che hanno provato ad avventurarsi in Liguria, con tratti particolari che presentano maggiori criticità: a dicembre si ipotizza che la tratta Genova Aeroporto e Genova Pra' possa essere chiusa per tre giorni h24, proprio come la chiusura programmata per il bivio con la A26 di questo weekend.