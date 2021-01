Sassuolo - Genoa, LIVE 0-0

GENOVA - Il Genoa sale a Reggio Emilia, campo di casa del Sassuolo, a caccia di un risultato utile che prolunghi l’effetto iniziale immediato della cura Ballardini, con quattro punti nelle prime due gare tra Spezia e Lazio.

L'avvio è interlocutorio, al 12' Criscito viene ammonito per fallo su Locatelli. Genoa vicinissimo al vantaggio al 17': iniziativa di Zappacosta a destra, sul cross rasoterra tocca debolmente Shomurodov, si trasforma in assist per Scamacca che sottomisura incrocia e colpisce la base del palo Anche Masiello finisce sul taccuino di Fabbri per ujn fallo su Djuricic.

Al 29' Genoa insidioso: bel pallone filtrante di Badelj per Scamacca, che controlla all'altezza del dischetto e calcia, decisiva la chiusura di Ferrari. Alla mezz'ora Perin fa un miracolo su Muldur e subito dopo nel Sassuolo si infortuna Berardi che lascia il posto a Defrel.

Al 36' ancora Genoa vicino al vantaggio: Shomurodov ruba palla a Magnanelli sulla trequarti e poi dalla destra cross per Scamacca, colpo di testa impreciso, anche per il disturbo di Ayhan.

Al 42' altra occasione per il Sassuolo: prolungato giro palla e poi Caputo serve in area Djuricic, che va a calciare a colpo sicuro ma decisiva è la scivolata di Criscito. Si va al riposo sul risultato di parità.

SASSUOLO - GENOA 0-0

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Ayhan, Ferrari, Rogerio; Magnanelli, Locatelli; Berardi (32' Defrel), Djuricic, Boga; Caputo. All. De Zerbi.

GENOA (3-5-2): Perin; Masiello, Radovanovic, Criscito; Zappacosta, Zajc, Badelj, Lerager, Czyborra; Shomurodov, Scamacca. All. Ballardini.

ARBITRO: Fabbri di Ravenna.

NOTE: ammoniti Criscito, Masiello, Ayhan,