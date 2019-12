Sampdoria, Ranieri dopo l'eliminazione dalla Coppa: "Primo tempo troppo timorosi"

GENOVA - Sampdoria ancora ko in Sardegna, sconfitta per 2-1 a cagliari ed eliminata dalla Coppa Italia.

Mister Ranieri in conferenza stampa ha commentato il match: "Mi aspettavo una partita peggiore dalla mia squadra per via dei tanti giocatori diversi. Nel primo tempo siamo stati timorosi, abbiamo iniziato giocare dopo il secondo gol loro. Il Cagliari ha fatto due tiri in porta, non ricordo grandi parate di Audero.Gabbiadini fa la differenza mentre Murillo ha duellato bene con Ragatzu, era l’unico destro della difesa. Ora pensiamo alla prossima partita" ha concluso l'allenatore blucerchiato che mette nel mirino la sfida di domenica nel tardo pomeriggio in casa quando al Ferraris arriverà il Parma.