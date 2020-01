Sampdoria, a Gradinata Sud i documenti sulla situazione debitoria del gruppo Ferrero

GENOVA - Appuntamento questa sera alle 21 su Primocanale con Gradinata Sud, la trasmissione dedicata alla Sampdoria. In studio, con Maurizio Michieli, gli opinionisti Domenico Arnuzzo, Lorenzo Licalzi, Massimo Olcese, Stefano Rissetto e Andrea Lazzara, ai messaggi Silvia Mesturini.

Tra gli argomenti trattati, la pesante sconfitta con la Lazio, la corsa salvezza e la prossima sfida con il Sassuolo, l’omaggio a Bergamaschi, il mercato e la richiesta di concordato preventivo di Eleven Finance, la società di Massimo Ferrero, indebitata per 121 milioni di euro. Spazio alle tradizionali rubriche: le pagelle commentate, l’amarcord, le vignette di Guido Spada e le notizie in tempo reale di sampdorianews.net. Gradinata Sud in onda sul canale 10 del digitale terrestre ligure e in streaming su primocanale.it.