Reazioni avverse, sospeso in via precauzionale il lotto di Astrazeneca

GENOVA - La segnalazione è arrivata dopo la seconda reazione avversa che ha visto una 34enne savonese in terapia intensiva a pochi giorni dal vaccino con AstraZeneca. I responsabili di Alisa Liguria hanno dato indicazione, a partire dall'8 giugno, in via del tutto precauzionale, di sospendere la somministrazione del lotto ABX1506 del vaccino AstraZeneca in tutti i centri liguri.

È in corso la ricognizione per verificare eventuali giacenze del lotto in questione nelle sedi di vaccinazione della Liguria.

Appena ricevuta la segnalazione delle due reazioni avverse, che riguardano le due giovani donne attualmente ricoverate al Policlinico San Martino, si è attivata la rete di farmacovigilanza e sono state inviate tempestivamente all’Aifa (l'agenzia italiana del traffico) le segnalazioni: il lotto interessato è stato quindi sospeso in via precauzionale.