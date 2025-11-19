Mistero a Pontedecimo, camion con mezzi militari incastrati nei voltini

Quattro autoarticolati carichi di mezzi dell’Esercito sono rimasti incastrati questa sera in via Natale Gallino, a Pontedecimo, dopo aver imboccato per errore la stretta strada di vallata nel tentativo di aggirare le code in autostrada. I veicoli eccezionali non sono riusciti a superare i caratteristici restringimenti della carreggiata, i cosiddetti “voltini”, troppo bassi per il passaggio dei mezzi pesanti. La circolazione è rimasta bloccata in città per diverse ore per il presidio dei manifestanti ex-ilva, con inevitabili disagi per i residenti. La scena ha suscitato anche lo stupore dei passanti che si sono trovati davanti questi imponenti mezzi militari e si è sollevato l'interrogativo sul perché i tir non fossero scortati.