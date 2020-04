Ponte crollato in Toscana, le Regioni al governo: "Subito un commissario". Il sottosegretario frena

AULLA - Dialogo in diretta ieri sera su Primocanale tra il sottosegretario alle infrastrutture Roberto Traversi e i rappresentanti locali sulla vicenda del ponte crollato sul Magra. Gli assessori regionali di Liguria e Toscana, Andrea Benvenudi e Vincenzo Ceccarelli, rilanciano l'appello del sindaco di Bolano e degli amministratori locali: "Meno burocrazia, più velocità e subito un commissario".

Il sottosegretario alle infrastrutture, Roberto Traversi, sottolinea l'avvio di un'indagine e la necessità dell'attuale silenzio di Anas, titolare di quel ponte. Ma poi aggiunge: "Vedremo. Tuttavia, a Genova quel modello ha funzionato perché il governo ha lavorato bene e tutti gli attori hanno agevolato quel ruolo interpretato poi in modo adeguato. Ma attenzione perché il commissario non è sempre la soluzione di ogni male". Tempi? "Non meno di un anno", la previsione di Traversi.