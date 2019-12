Musica e spettacolo, Genova festeggia l'arrivo del 2020. Primocanale in diretta dalle 18.30

GENOVA - 2020 in arrivo e Genova e la Liguria sono pronte a fare festa. In piazza De Ferrari ci sarà un grande spettacolo con il count down direttamente dal nuovo maxi schermo in cima a Terrazza Colombo che accompegnerà tutti al nuovo anno. Primocanale sarà in diretta dalle 18.30 con i suoi inviati, giornalisti e tecnici impegnati questa volta per seguire questa serata speciale. Mettiamo da parte per poche ore l'inchiesta su Autostrade (QUI) e i gravi danni che la Liguria sta subendo e per salutare il 2019 e scambiarci gli auguri per un 2020 più sereno.

Primocanale come nelle due serate precedenti vi terrà compagnia in diretta e potrete interagire con Whatsapp scrivendoci al 3476766291, inviandoci i vostri messaggi di auguri, i vostri propositi e raccontandoci come trascorrerete questa notte. Protagonista della serata del San Silvestro genovese Giusy Ferreri. Ma a fare gli onori di casa sarà il giovane rapper genovese Tedua. Il tutto mentre Terrazza Colombo festeggia i suoi 30 anni nella sua location con sguardo sulla città.

IL PROGRAMMA DELLA NOTTE DI CAPODANNO - Lo spettacolo inizierà alle 21.30 con il rapper Tedua – Mario Molinari - nato nel 1994 a Cogoleto e cresciuto a Milano. Attivo dal 2014 dopo aver pubblicato in free download le sue canzoni, è del 2017 il suo primo progetto discografico distribuito da una major, nel 2018 l'album “Mowgli – il disco della Giungla” è primo nella classifica di vendita. La punta di diamante della serata sarà Giusy Ferreri che salirà sul palco alle 22.30. L’artista di origine palermitana è stata protagonista nel 2008 della prima edizione del talent show italiano “X Factor”, che le ha permesso di affermarsi in campo discografico con diversi EP e di partecipare a tre edizioni del Festival di Sanremo nel 2011, 2014 e 2017 rispettivamente con Il mare immenso, Ti porto a cena con me e Fa talmente male. Nel 2015 la canzone "Roma-Bangkok", in cui Giusy Ferreri duetta con Baby K, si afferma come tormentone dell'estate, cosa che si è ripetuta nel 2018, quando vince insieme a Takagi & Ketra, il Wind Summer Festival 2018 con Amore e capoeira.

Ma il Capodanno a Genova è ricco di eventi per tutti dal Porto Antico a Strada Nuova a Palazzo Ducale, sono davvero tanti gli appuntamenti pensati per tutte le età e tutti i gusti (QUI IL PROGRAMMA NEL DETTAGLIO) .