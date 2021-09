Meteo Liguria, splende il sole con clima fresco

GENOVA - Sole e clima fresco e ventilato sulla nostra regione. Le previsioni meteo di Primocanale in collaborazione con InMeteo.

Situazione generale: l'alta pressione sovrasta gran parte d'Italia e determina condizioni di stabilità atmosferica da nord a sud, oltre che un'escursione termica tra giorno e notte ben più accentuata. Questa situazione barica persisterà almeno fino a venerdì su tutto il nord.

Previsioni Mercoledì 22 Settembre

Mattina: cieli sereni su quasi tutta la Liguria, eccetto rare e isolate nubi basse al primo mattino a ridosso delle coste. Clima molto fresco all'alba e ventilazione molto debole proveniente da nord.

Pomeriggio: stabile e soleggiato ovunque, eccetto isolati addensamenti a ridosso dei rilievi ma senza fenomeni annessi. Clima gradevole e poco ventilato.

Sera: serata stabile con cieli sereni o poco nuvolosi.

Notte: isolati addensamenti sul mare e a ridosso delle coste, tempo generalmente stabile.

Temperature: minime attorno ai 15-17°C su coste e basse quote, tra 10 e 15°C nei settori interni. Massime stazionarie o in leggero aumento, ma non oltre i 24-25°C.

Venti: deboli prevalentemente a regime di brezza

Mare: mossi al mattino sulle coste dell'imperiese, calmi o poco mossi altrove. Dal

pomeriggio mari calmi o increspati ovunque.