Meteo Liguria: mattina di perturbazioni sul levante, calano le temperature

GENOVA - Sembra quasi che l'estate (almeno quella meteorologica) sia finita: una notte di vento e fresco sulla Liguria ha fatto svegliare la nostra regione con una situazione instabile. Sparita l'afa che ha attanagliato la Liguria nelle scorse settimane, il tempo è particolarmente fresco già dal tardo pomeriggio e nelle ore dell'alba.

Ecco le previsioni meteo per sabato 28 agosto di Primocanale in collaborazione con inMeteo.

Situazione generale: una perturbazione proveniente dall’Europa centro-settentrionale, associata ad aria particolarmente fresca per il periodo, interessa la penisola determinando instabilità soprattutto sulle regioni orientali e al Sud nella giornata di sabato, lambendo però anche la Liguria.

Previsioni Sabato 28 Agosto

Mattina: nuvolosità intensa nelle prime ore del giorno sul Levante, con possibili precipitazioni residue nello spezzino; stabile con ampie schiarite su centro-ovest della regione.

Pomeriggio: situazione in miglioramento, qualche residuo isolato rovescio sulle Alpi.

Sera: stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Notte: tempo stabile con cieli generalmente sgombri da nubi.

Temperature in calo sia nei valori minimi che in quelli massimi. Valori diurni attorno ai 25-26 gradi. Ventilazione moderata/forte dai quadranti settentrionali, in calo dal pomeriggio. Mare: inizialmente mosso, specie a ponente, ma tenderà a calmarsi fra pomeriggio-sera.