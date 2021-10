Meteo in Liguria, sole e cielo sereno: vento forte da Nord

GENOVA - Ancora una giornata di sole e bel tempo sulla Liguria in questo mercoledì 13 ottobre con il vento comunque protagonista. Queste le previsioni meteo di Arpal.

Sulla Liguria si rinforza una ventilazione secca proveniente da Nord che favorisce condizioni soleggiate e bassi valori di umidità. Temperatura in lieve aumento e venti moderati a tratti forti provenienti dal settentrione specie sul centro-Ponente mentre il mare sarà poco mosso o stirato sottocosta, mosso a largo e capi esposti di Ponente. L’umidità resta su valori medio-bassi.

Per giovedì 14 ottobre 2021 atteso un aumento della pressione sul Nord Italia che garantisce ancora condizioni stabili e soleggiate sulla Liguria, salvo temporanei passaggi di nubi medio alte nella prima parte della giornata. Temperature in lieve calo Con venti deboli o moderati da Nord al mattino, in rotazione da sud nel pomeriggio. Per quanto riguarda il mare sarà poco mosso, umidità su valori medi.