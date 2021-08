Meteo in Liguria, inizio agosto nel segno dell'instabilità

GENOVA - Le previsioni meteo di Primocanale in collaborazione con inMeteo. Situazione generale: pressione atmosferica che fatica ad aumentare sul Nord Italia, ne consegue ancora un tempo non del tutto stabile. Anticiclone africano in indebolimento anche al centro-sud, con caldo in attenuazione.

Previsioni Lunedì 2 Agosto:

Mattina: nuvolosità diffusa con probabili rovesci o temporali sul Levante e settore centrale.

Pomeriggio: residua instabilità nelle aree più interne della regione, generalmente stabile sulle coste.

Sera: tempo che torna ad essere stabile ovunque, anche se con nuvolosità ancora presente.

Notte: tempo generalmente stabile, con addensamenti nuvolosi alternati a schiarite.

Temperature senza variazioni significative, caldo sempre moderato e gradevole. Massime diurne fra i 25-28 gradi.

Ventilazione di intensità fra il debole/moderato di provenienza meridionale.

Mare: generalmente mosso per l’intero arco temporale, molto mosso sulle coste dello Spezzino.