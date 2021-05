Meteo, il tempo della settimana: soleggiato con poche nubi

GENOVA - Una settimana che si apre con il sole sulla Liguria. Brevi piovaschi sono attesi nell'entroterra quest'oggi, ma sulla Liguria resta cielo sereno con qualche lieve passaggio nuvoloso.

Le temperature minime questa notte sono scese al massimo a 4,7 gradi, ma sulla costa sono state consone a questo periodo dell'anno: a Genova 17 gradi di minima.

Savona con Ricco' del Golfo sono state le due località più calde della regione nella giornata di domenica con 27,2 gradi di media.

Tendenza per la settimana: non sono attesi rovesci, il tempo sarà prevalentemente soleggiato con qualche passaggio nuvoloso. Cielo generalmente soleggiato, temperature stazionarie o in lieve aumento, la primavera inizia il suo cammino verso l'estate.