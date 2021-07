Meteo, giornata di piogge, vento e mari mossi sulla liguria

GENOVA - Oggi arriva la pioggia su tutta la Liguria: attesi venti forti e mari molto mossi. Apertura solo verso sera. Ecco le previsioni di Primocanale in collaborazione con InMeteo.

Situazione generale: il transito di una perturbazione atlantica determina condizioni di spiccata instabilità sulle regioni settentrionali, sotto forma di temporali anche di forte intensità. Instabile anche sulla Liguria.

Previsioni martedì 13 luglio

Mattina: instabile con rovesci e locali temporali attesi fra province di Savona, Genova e La Spezia, più asciutto su Ponente.

Pomeriggio: fenomeni in attenuazione, residua instabilità sui settori orientali, altrove stabile con schiarite.

Sera: tempo in miglioramento con cieli in genere sereni o poco nuvolosi.

Notte: nuovo aumento delle nubi con locali precipitazioni più probabili sui settori centro-orientali.

Temperature in generale calo di qualche grado per quanto concerne i valori massimi, senza variazioni significative nei valori minimi. Ventilazione in netto rinforzo dai quadranti meridionali, con raffiche moderate/forti da sud-ovest sui settori centro-occidentali. Attenuazione in serata.

Mare: moto ondoso in aumento, con mari molto mossi o agitati dal pomeriggio-sera.