ARENZANO - È ancora il maltempo a farla da padrone in queste ore in Liguria. Una tromba marina si è verificata tra Varazze e Arenzano. Non risultano danni a persone o cose.

Ma pioggia, temporali e vento continueranno a insistere sulla Liguria nelle prossime ore e per tutto il weekend. La protezione civile ha emesso l’allerta gialla su tutta la Liguria (LEGGI QUI).