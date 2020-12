Maltempo in Liguria a Natale e Santo Stefano, venti di burrasca oltre 90 km l'ora

LOANO - Il Centro Meteo Arpal ha confermato l'avviso meteorologico per vento di burrasca forte nei giorni di Natale e Santo Stefano su tutta la Liguria. Le raffiche hanno superato i 92 km/h a Fontana Fresca, sopra Sori, i 91 km/h ad Arenzano e gli 86 km/h a Marina di Loano. La neve è prevista nelle zone interne, in particolare a Levante, con un generale calo delle temperature. Per il giorno di Santo Stefano fin dal mattino è previsto il sole su tutta la regione, ma vento di burrasca forte e freddo, con disagio accentuato proprio dal vento. A Natale previsti invece possibili rovesci o temporali sparsi fino a moderati con precipitazioni più diffuse sui versanti padani con quota neve in calo fino a 400-500 m, possibili spolverate a quote inferiori. Nevicate moderate sui rilievi di confine oltre 800-1000 m.

A Natale e Santo Stefano restano quindi in vigore a Genova le ordinanze del sindaco che dispongono alcune misure a tutela della pubblica incolumità. Persiste dunque il divieto di transito ai motocicli, mezzi telonati e furgonati sulla sopraelevata Aldo Moro e restano chiusi al pubblico giardini, parchi storici comunali e di tutti i cimiteri sul territorio ferme restando le regolari attività di accoglienza dei funerali e di operatività interna improrogabile. (QUI LE MISURE)