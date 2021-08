Maltempo a Genova, tromba d'aria nel Ponente

GENOVA - Tromba d'aria a Genova Voltri. In questa giornata di inizio agosto caratterizzata dal maltempo a Genova e in buona parte della Liguria il fenomeno si è verificato nel Ponente cittadino. Nessun danno segnalato a persone o cose. Ma tanti i i genovesi che hanno segnalato l'accadimento.

In attesa di un miglioramento delle condizioni meteo la situazione in Liguria è caratterizzata dal tempo instabile e cielo coperto.

Queste le previsioni meteo di Primocanale in collaborazione con inMeteo. Previsioni Mercoledì 4 Agosto: Pomeriggio: molte nubi su tutta la regione. Fenomeni in graduale intensificazione specie sui settori centro-occidentali. Possibili temporali specie nelle aree interne. Sera: tempo ancora instabile su genovese, savonese, Tigullio, spezzino. Graduale miglioramento nel corso della sera dall'imperiese. Rischio temporali su genovese, Tigullio e spezzino. Notte: persiste l'instabilità su centro-levante, con fenomeni anche intensi, in esaurimento entro il mattino.

Temperature senza variazioni significative, massime localmente in lieve diminuzione. Ventilazione debole/moderata dai quadranti meridionali, fino a forte (30/40 km/h) sull’imperiese dal pomeriggio-sera. Mare: mosso o poco mosso, con moto ondoso in aumento in serata sul Ponente.

(Foto da instagram @ilmugugnogenovese)