La Liguria raggiunge un milione di vaccini. Anna, 27 anni, è la milionesima

GENOVA - "Anna ha appena ricevuto la milionesima dose di vaccino somministrata in Liguria. Le sue parole sono una lezione per tutti noi. L'esempio dei giovani. Grazie!" così Giovanni Toti, governatore e assessore alla Sanità ligure, annuncia sui social il traguardo raggiunto nella data di venerdì 4 giugno sul fronte vaccinale.

L'obiettivo era già stato annunciato nelle scorse ore e non è un caso che la scelta sia caduta proprio su una giovane donna per raccontare alla Liguria questo importante passaggio: Anna infatti ha scelto la vaccinazione volontaria prenotandosi per il vaccino AstraZeneca di cui ha ricevuto la prima dose.

Proseguono a larghe falcate le prenotazioni dei vaccini per le diverse fasce di età: questa sera alle ore 23 apre online sul portale prenotovaccino la possibilità di riservare il vaccino per la fascia dai 35 ai 39 anni mentre da lunedì si partirà anche con i 12enni (LEGGI QUI).