La chiusura di Olioliva, Lupi: Premiato il coraggio, edizione vincente

IMPERIA - Neppure il meteo ha fermato Olioliva. Soltanto poche gocce di pioggia nella prime ore della domenica non hanno stoppato uno svolgimento regolare della manifestazione dedicata all’olio e alla gastronomia di Liguria nelle vie adiacenti a Calata Cuneo sul lungomare di Imperia.

In attesa dei numeri ufficiali, la soddisfazione di Enrico Lupi, presidente della Camera di Commercio Riviere di Liguria, ente organizzatore della rassegna: “Premiato il nostro coraggio, annata felice di vendite e affari. L’annata della raccolta non è stata straordinaria in termini di quantità, ma ci godiamo una grande qualità. Olioliva premessa di altre manifestazioni di questa portata di livello internazionale”.