Il suono del Coronavirus, il via vai delle ambulanze: in un giorno quasi mille ricoverati

GENOVA - Il coronavirus ha un suono, sì, è quello della sirene delle ambulanze che sempre più spesso fanno avanti e indietro tra case e ospedali. Gli ultimi numeri in Italia parlano di 8372 pazienti ricoverati con sintomi, in terapia intensiva 1518. Nelle città vuote il via vai delle ambulanze a sirene spiegate risuona in modo frenetico. Nelle ultime 24 ore in tutto il Paese si registrano 946 ricoverati in più.

Se puntiamo lo sguardo solo sulla Liguria lo scenario in proporzione ai casi è uguale e i dati dimostrano l'aumento nel corso dei giorni sia stato vertiginoso: Il 5 marzo gli ospedalizzati negli ospedali della regione erano 14, dopo dieci giorni sono diventati 275. Solo nelle ultime 24 ore i ricoverati sono aumentati di 105 unità. Chi abita vicino agli ospedali dedicati alla gestione dell'emergenza non avrà potuto fare a meno di notare l'intensificazione della frequenza delle ambulanze che vanno di fretta a portare pazienti bisognosi di cure nei centri sanitari.

Un lavoro sfiancante e senza sosta che tiene impegnati tutti gli operatori sanitari che in queste ore devono fare i conti con la carenza di mascherine e dotazioni adatte a gestire l'emergenza (LEGGI QUI). Ogni nuovo viaggio delle ambulanze prevede la sanificazione della stessa, con la pulizia attenta di tutto il mezzo, esterno e interno. Anche questo un lavoro che non può certo essere rimandato. Numeri che nelle prossime ore e nei prossimi giorni sono destinati a crescere. Gli effetti delle misure restrittive e delle chiusure imposte dal Governo, spiegano gli esperti, si dovrebbero vedere solo a metà fine settimana prossima.

Ma nel silenzio delle città vuote, il suono angosciante, del Coronavirus si sente sempre più spesso, aumentato dalle poche macchine in movimento in queste ore. La facilità del contagio del coronavirus è l'elemento più preoccipante e i posti in terapia intesiva iniziano a essere occupati. Il presidente della Lombardia Fontana ha lanciato l'allarme sulla disponibilità. Rinnovato a tutti l'appello a restare a casa e non muoversi se non per i motivi previsti dal decreto della presidenza del consiglio.