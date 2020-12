Il dono di Natale, la polizia di Genova regala i panettoni ai senza tetto

GENOVA - E’ uno dei simboli del Natale, un pensiero che si è soliti donare a chi si conosce e che viene condiviso con chi si vuole bene: è il panettone. Ma per molte persone non è un momento così scontato. E allora ecco il bel gesto della polizia di Genova che nella serata della vigilia è andata in giro per le strade della città a consegnare uno dei simboli del Natale ai senza tetto. Un modo per fargli sentire la vicinanza delle istituzioni. in cambio i poliziotti hanno ricevuto il loro sorriso. "Tanti auguri di Buon Natale dai poliziotti della Questura di Genova l'amicizia è una cosa seria. Esserci sempre" il messaggio che arriva dalla questura.

Un bel gesto che arriva in un un anno complicato dove le conseguenze delle misure restrittive utili a limitare la diffusione del Covid hanno pesato su tante famiglie. I dati della Caritas sono emblematici: Solo a Genova si è registrato un aumento del 40% delle persone che si stanno rivolgendo alla Caritas per avere un aiuto. Nel 2019 erano state 5,5 mila, quest'anno si parla di 2 mila famiglie in più a Genova che fanno salire il dato a 7,5mila.

Ma sono tante in città e in tutta la Liguria le associazioni e gli enti che si sono mossi per cercare di far trascorrere un Natale più sereno alle persone in difficoltà. Come la comunità di Sant'Egidio che in questi giorni oltre al consueto lavoro hanno raddoppiato l'impegno preparando doni e aiuti per i più bisognosi. La solidarietà scende in campo per aiutare chi si trova a dover far i conti tutti i giorni con i problemi che la vita gli ha messo davanti.