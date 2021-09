Green pass, Toti: "Voto da remoto per i consiglieri contrari"

GENOVA - "Tra poco andrò in consiglio regionale e proporrò che al primo punto dell'ordine del giorno sia l'approvazione da parte dell'assemblea dell'uso del green pass". Così il presidente della Regione Liguria e cofondatore di Coraggio Italia, Giovanni Toti in un intervento tv. "Se fossi parlamentare voterei perché per entrare alle Camere ci sia l'obbligo di green pass e solo con vaccino", conclude il governatore

"Lo strumento più opportuno da usare" per le assemblee elettive "sarebbe esattamente quello degli affollamenti in un posto al chiuso". Questa la posizione del presidente della Regione Liguria e cofondatore di Coraggio Italia, Giovanni Toti, espressa in un intervento televisivo.

"Se vado a teatro, ho bisogno del green pass - dice Toti - allora, io posso svolgere la funzione di parlamentare per tutelare la rappresentanza dei cittadini che mi hanno eletto votando da lontano e intervenendo da remoto, se voglio fare una battaglia di testimonianza contro questo sistema. Ma se mi reco in un luogo affollato, ho bisogno del green pass. Con questo sistema riusciamo a tutelare sia il diritto di rappresentanza sia l'obbligo di green pass".