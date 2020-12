Genova, 16enne crea una torta natalizia per chi ha il morbo di Crohn

GENOVA - A soli 16 anni Diego Costi, dopo aver scoperto di avere il morbo di Crohn, ha inventato un gelato che anche chi ha questa patologia può mangiare. E ora in vista delle feste, il ragazzo genovese, già premiato per il suo impegno dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha avuto l'idea di creare la torta 'Christmas Rapa-Red', pensata appositamente per chi ha la malattia.

"Grazie a Diego, e alla pastry chef di Roma Edvige Simoncelli, oltre 150mila giovani con il morbo di Crohn non dovranno rinunciare al sapore del Natale. E quest'anno è ancora più importante. Bravo Diego, la Liguria è orgogliosa di te!", ha scritto il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, sulla sua pagina Facebook.