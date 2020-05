Genoa, la Gradinata Nord ricorda Gigi Simoni, il suo condottiero gentiluomo

GENOVA - "Resterai nel cuore di chi il calcio lo ama davvero, i tuoi tifosi! Ciao Gigi". Questo striscione, firmato G.N. ovvero Gradinata Nord, è il saluto con cui i tifosi rossoblù si congedano da Gigi Simoni. La scomparsa a 81 anni del tecnico di Crevalcore ha destato profondo cordoglio in tutto il mondo del calcio italiano, ma soprattutto in casa Genoa, dove SImoni in tre stagioni da giocatore e otto da allenatore aveva conquistato tre promozioni in A, una in campo (1973) e due dalla panchina (1976 e 1981).

Simoni si era fatto apprezzare non solo per i risultati, che peraltro lo rendono per numero di panchine il secondo tecnico di sempre dopo Garbutt e prima di Gasperini: a far breccia nei tifosi e negli stessi giocatori e dirigenti era stato il suo stile misurato e composto, sempre più raro in un calcio dove si fa notare chi urla più forte.