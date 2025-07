Minaccia clienti con un cutter a Sestri Ponente: la furia di un 34enne ubriaco

Un cutter impugnato con furia, un bicchiere scagliato contro uno scooter in corsa, schiaffi a un motociclista senza motivo: è la scena caotica che si è consumata ieri sera in un’osteria di Sestri Ponente, dove un 34enne ha seminato il panico. Cosa ha scatenato questa furia improvvisa? Un litigio per futili motivi, alimentato dall’alcol, che ha trasformato una serata qualunque in un caso di cronaca.

Un'escalation di violenza

Tutto inizia all’interno di un’osteria, un locale tranquillo dove clienti e gestori si scambiano chiacchiere davanti a un bicchiere. Ma il 34enne, già visibilmente ubriaco, perde il controllo. Una discussione con i proprietari, forse un commento di troppo, accende la miccia. In mano, un cutter affilato. Le minacce si fanno pesanti: parole taglienti, gesti minacciosi. I clienti assistono, impotenti, mentre la tensione sale. Il giovane non si ferma. Esce in strada, la rabbia ancora in circolo. Qui, la situazione degenera. Calci alle moto di passaggio, uno schiaffo al conducente, un bicchiere lanciato contro uno scooter che sfreccia via, fortunatamente senza colpire nessuno.

L’intervento della polizia

L’arrivo degli agenti della volante dell'Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico mette fine al caos. Il 34enne viene bloccato, ma non senza difficoltà: oppone resistenza e sfida gli agenti. In tasca, il cutter che ha terrorizzato l’osteria. Sul selciato, i cocci del bicchiere raccontano il resto.

Le accuse e le conseguenze

L'uomo, originario di fuori regione, è stato denunciato per minacce aggravate, getto di cose, porto d’armi o oggetti atti a offendere, violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale. Non solo: è stato sanzionato per ubriachezza manifesta. Ora è nelle mani dell’Ufficio Anticrimine, che valuterà eventuali misure di prevenzione per evitare che episodi simili si ripetano.

